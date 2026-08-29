إعتقال معلمة تركية شهيرة جمعت مليون ليرة شهريا من محتوى فاضح

أصدرت النيابة العامة التركية قرار بالقبض على فدان أتالاي، المعروفة على مواقع التواصل باسم "المعلمة فدان"، بعد تحقيق فتحته بسبب نشر محتوى رأت أنه يندرج ضمن جريمة الفحش وفق المادة 226 من القانون الجنائي التركي.

ووفق تقارير إعلامية ؛ فقد وجهت النيابة تهمة شبهة غسل أموال بموجب المادة 282، بعدما تبين أن أتالاي، وهي معلمة سابقة، حققت دخلا من هذا النشاط.

وأسفرت التحقيقات عن توقيفها في إزمير، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أنها تملك أكثر من 701 ألف متابع على إنستغرام، ونحو 12 ألفا و100 مشترك مدفوع بسعر 79.99 ليرة شهريا، ما رفع دخلها الصافي إلى ما يقارب مليون ليرة شهريا ودفع السلطات إلى فحص حساباتها المصرفية.