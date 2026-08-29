بعد كارثة الفيضانات.. كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا من السفر لـ4 أقاليم في نيبال

أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تحذيرا خاصا من السفر لأربعة أقاليم في نيبال وسط مخاوف من وقوع المزيد من الأضرار بسبب كارثة الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /السبت/ أن الوزارة أصدت تحذيرا من السفر لأقاليم "جانداكي" و"باجماتي" و"كوشي" و"لومبيني".

ودعا التحذير، المسافرين في المناطق المتضررة إلى ضرورة الانتقال لمواقع أكثر أمنا إلا في حالة وجود شأن طارئ. كما نصح أولئك الذين يعتزمون زيارة تلك المناطق بإلغاء رحلاتهم أو تأجيلها.

فيما أصدرت الوزارة تحذيرا من السفر من المستوى الأول لباقي أنحاء نيبال، الذي يدعو المسافرين إلى توخي الحيطة... وأكدت الوزارة أنها تراقب الوضع عن كثب وستنظر إذا ما كان هناك حاجة لإجراء أي تعديلات.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة النيبالية - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية، إلى 616 قتيلا و2301 مصاب.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.