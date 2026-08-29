جرائم الاحتلال.. اليونيفيل يرصد استهداف جنوب لبنان بـ1030 قذيفة خلال أسبوع

رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بـ1030 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 و27 أغسطس الجاري، بمعدل 147 قذيفة يوميًّا.

وذكرت (اليونيفيل)، في بيان لها عبر منشور بمنصة “إكس”، أنه “رغم انخفاض

مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، فإن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشًّا”.

وأكدت أن “تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين، إذ تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي”.

​تجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور نحو شهرين منذ توقيع لبنان والقوات الإسرائيلية اتفاق برعاية أمريكية أوقف العدوان على أراضيه في الجنوب، لا يزال الوضع على الميدان خطيرًا بسبب عدم التزام الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من البلدات والقرى التي احتلها في الأشهر الأخيرة.

في سياق متصل أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة رفض الحزب اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن الحزب، والذي خاض حربين مع الكيان العبري خلال السنوات الأخيرة، لن يستسلم.

وفي كلمة ألقاها مساء وبثتها قناة المنار التابعة للحزب، قال قاسم: "نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه".

ويتضمن اتفاق الإطار الذي أُبرم بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو بعد خمس جولات تفاوض برعاية أمريكية، على نزع سلاح حزب الله وانسحاب الدولة العبرية تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "اتفاق الإطار غير شرعي، غير قانوني، مذل، يدمر السيادة اللبنانية، ولا يسترد الحقوق".

وأضاف "نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، أي لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق، لا نوافق، لأن هذا كله يعتبر خارج القانون، وخارج الإجماع اللبناني، وخارج الاتفاق".

وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما في مطلع أغسطس، ناقش الطرفان الدول التي يحتمل أن تشارك في لجنة تكلّف بالتحقق من انتشار الجيش اللبناني في "المناطق التجريبية" وتفكيك البنى التحتية للحزب المدعوم من إيران وتجريده من سلاحه، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة اللبنانية .

ويرتقب إجراء جولة جديدة من المفاوضات في سبتمبر، لكن موعدها لم يحدّد بعد.