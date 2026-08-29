حكومة النيجر تدعو للهدوء وتعلن حشد قوات الأمن لمواجهة الهجوم على العاصمة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت قيه بأن حكومة النيجر دعت مواطنيها إلى الهدوء وأعلنت حشد قوات الأمن لمواجهة الهجوم على العاصمة نيامي.

في سياق متصل..أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجارات وإطلاق نار في مناطق متعددة في عاصمة النيجر.

وفي وقت سابق، قتل 15 عنصرا من الدرك في هجوم نفذه مسلحون،، على موقع عسكري في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غرب النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا وبنين، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر محلية.

وذكر مسؤول محلي سابق إن الهجوم استهدف موقعا للدرك، موضحا أن المهاجمين قدموا على متن دراجات نارية، على الأرجح من نيجيريا المجاورة، فيما أكد مسؤول بلدي مقتل 15 شخصا من دون تقديم تفاصيل إضافية.