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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة»

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة»
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة»
محمد شحتة

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، المرحلة الثانية من تصفيات الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة»، بمشاركة 400 متسابق تأهلوا من التصفيات الأولية التي شهدت مشاركة 25 ألف متسابق، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من الموسم الثاني.

ورحب الوزير بالمتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم، موجّهًا التحية والتقدير إلى المتسابقين وأسرهم، ومشيدًا بما أبدوه من حرص على المشاركة في هذا التنافس القرآني؛ مضيفًا إن الموسم الثاني من «دولة التلاوة» كشف خلال تصفياته الأولية عن مواهب قرآنية متميزة، وحناجر ذهبية، وخامات صوتية شديدة الإبداع والعذوبة، بما يعكس ثراء المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم وقدرتها المتجددة على تقديم أصوات واعدة تخدم كتاب الله عز وجل.

وأوضح أن الموسم الأول بدأ تدريجيًّا في جذب اهتمام الجمهور حتى حظي بقبول واسع، وأسهم نجاحه في تحفيز أعداد كبيرة من أصحاب المواهب القرآنية على المشاركة في الموسم الثاني، مشيرًا إلى أن مشاهدات الموسم الأول تجاوزت ٥ مليارات مشاهدة، وهو ما يعكس حجم اهتمام الجمهور المصري والعربي والعالمي بالأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والتطلع إلى اكتشاف مواهب جديدة وفريدة من أبناء مصر.

اكتشاف المواهب القرآنية

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى الجمهور، بما يسهم في تجديد حضور المدرسة المصرية العريقة في التلاوة وإبراز أصوات جديدة قادرة على مواصلة مسيرتها، مستشهدًا بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»، ومبينًا أن حسن الصوت من أسباب إظهار جمال التلاوة وإبراز ما في القرآن الكريم من جلال وروعة، وأن أصحاب الأصوات العذبة يمكن أن يكونوا سفراء لجمال القرآن الكريم وتأثيره في النفوس.

وأكد الوزير اعتزازه بالمشاركة في هذا المشروع وخدمة هذا العمل الذي يجمع بين اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها وإبرازها، لافتًا إلى أن خدمة القرآن الكريم شرف عظيم. كما أشاد الوزير بأعضاء لجنة التحكيم، لما يجمعه تشكيلها من تنوع في الخبرات والتخصصات المتصلة بالقرآن الكريم والقراءات والأصوات والمقامات، بما يضمن تقييم المتسابقين بمنتهى العلم والمهنية والدقة، والوصول إلى أصحاب المواهب الأكثر استحقاقًا للتأهل.

وتتواصل أعمال المرحلة الثانية حتى الأربعاء ٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م، بمشاركة متسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يخضع المتنافسون لاختبارات دقيقة أمام لجنة تحكيم تضم فضيلة القارئ الطبيب الدكتور أحمد أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، والشيخ محمد أحمد صالح حشاد - نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب - خبير الأصوات والمقامات الصوتية، والشيخ ياسر محمود الشرقاوي - القارئ بالإذاعة والتليفزيون.

ويأتي الموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب القرآنية المصرية ورعايتها وإبرازها، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأصوات والأداء المتميز.

وزارة الأوقاف دولة التلاوة أكاديمية الأوقاف أسامة الأزهري وزير الأوقاف أعضاء لجنة التحكيم

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