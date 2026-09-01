إزالة تعدٍ في المهد على مساحة 1000 متر بالمدينة الصناعية بالقصير

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القصير من إزالة تعدٍ على أملاك الدولة في مهده، بمنطقة المدينة الصناعية، على مساحة 1000 متر مربع، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وجاءت الإزالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، في إطار تكثيف جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها.

وتبين أن المخالفة تمثلت في إقامة سور من الطوب حول قطعة أرض مملوكة للدولة دون وجود منشآت أو إشغالات مأهولة داخل الموقع، حيث تحركت الأجهزة المختصة فور رصد التعدي وتمت إزالته بالكامل وإعادة الأرض إلى وضعها السابق.

وشدد رئيس مدينة القصير على استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات جديدة، مؤكدًا أن التعامل مع التعديات سيكون بشكل فوري وحاسم، خاصة المخالفات التي يتم اكتشافها في بدايتها.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الوحدة المحلية للحفاظ على أراضي الدولة وصون حقوقها، ومنع إقامة أي تعديات جديدة، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.