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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية

مديرية الشؤون الصحية ارشيفيه
مديرية الشؤون الصحية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية بالمديرية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك بهدف اختيار العناصر الأكثر قدرة على القيادة والتطوير، والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المديرية أن الوظائف المستهدفة تشمل مديري الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الشئون الصحية، ومديري المستشفيات التابعة للمديرية العامة والمركزية والنوعية، إلى جانب مديري الإدارات الصحية بالمراكز الخمسة على مستوى المحافظة.

وتتضمن شروط ومعايير التقدم، الحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة الوظيفة، وتوافر دراسات أو خبرات متخصصة في مجال الإدارة، فضلًا عن الحصول على دراسات عليا أو مؤهلات ودورات إضافية داعمة للعمل القيادي، مع توافر الخبرة والقدرة على التخطيط وإدارة فرق العمل وتحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات الصحية.

كما حددت المديرية المستندات المطلوبة للتقدم، والتي تشمل السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العملية، وبيان الحالة الوظيفية، وصور المؤهلات العلمية والدراسات العليا والدورات التدريبية ذات الصلة، إلى جانب خطة عمل تنفيذية في إطار رؤية مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تحت شعار «المريض والمصاب أولًا».

وتتضمن خطة العمل المقترحة عددًا من المحاور، من بينها تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط الإداري، بالإضافة إلى متابعة الأداء وتحقيق مؤشرات الجودة المستهدفة، والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، ووضع آليات واضحة للتطوير والمتابعة والتقييم.

وأكدت المديرية أن الخطة التشغيلية للمتقدمين يجب أن تتضمن رؤية واضحة لتطوير العمل، وفقًا لطبيعة كل جهة، مع التركيز على تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية ودعم وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وحددت المديرية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم الطلبات، وذلك بمقر مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، أو من خلال الرابط المرفق بالإعلان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الشؤن الصحية

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