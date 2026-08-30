لو هتشتري ذهب.. أسرار صغيرة قد تصنع فرقا كبيرا في السعر

مع ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، يبحث كثير من المستهلكين عن أفضل الطرق لتجنب دفع مبالغ إضافية دون داع، خاصة أن تفاصيل بسيطة في عملية الشراء قد تؤثر بشكل كبير على السعر النهائي.

نصائح قبل شراء الذهب

وهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل إتمام عملية شراء الذهب، بداية من سعر الجرام المعلن، والتأكد من معرفة عيار القطعة ووزنها بدقة، وصولا إلى المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قد تضاف إلى الفاتورة.

ومن الأمور التي يجب الحذر منها أيضا التركيز على السعر النهائي فقط دون معرفة تفاصيله، إذ من الأفضل أن يطلب المشتري فاتورة واضحة تتضمن وزن الذهب، والعيار، وسعر الجرام، وقيمة المصنعية وأي رسوم أخرى، حتى يتمكن من مراجعة الحساب بالكامل.

كما يجب الانتباه إلى المصنعية، لأنها تختلف من قطعة إلى أخرى ومن محل إلى آخر، وقد يكون الفرق فيها مؤثرا عند شراء قطع ذات أوزان كبيرة.

لذلك من الأفضل السؤال عن المصنعية بشكل واضح قبل اختيار القطعة ومقارنة أكثر من عرض.

ويفضل كذلك التأكد من الدمغة والعيار والوزن، وعدم الاكتفاء بمظهر المشغولة أو كلام البائع، خاصة عند شراء قطع مرتفعة القيمة.

ومن النصائح المهمة أيضا عدم الانجذاب إلى العروض التي تبدو أقل من السعر المعتاد دون معرفة السبب، لأن انخفاض السعر قد يرتبط بتفاصيل مختلفة في المصنعية أو وزن القطعة أو طبيعة المنتج.

وعند شراء الذهب بغرض الاستثمار، يفضل التفريق بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية، لأن تكلفة المصنعية وطريقة إعادة البيع قد تختلف من منتج إلى آخر.

وفي النهاية، فإن أفضل وسيلة لتجنب دفع مبالغ غير محسوبة هي الحصول على فاتورة تفصيلية ومراجعة جميع البنود قبل الدفع، مع مقارنة الأسعار والمصنعية بين أكثر من محل وعدم اتخاذ قرار الشراء تحت ضغط أو استعجال.