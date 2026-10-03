أحمد حمدي وأحمد جمال ضمن حكام أمم أفريقيا لكرة الصالات.. وحسن محاضراً

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف،" الثنائى الدولي المصري أحمد حمدي وأحمد جمال، ضمن قائمة الحكام المشاركين في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، والتي ستقام في المغرب.

كما وقع اختيار اللجنة على محمد حسن يوسف محاضراً لحكام البطولة .

ومن المقرر انطلاق المعسكر الإعدادي والتحضيري لحكام البطولة، بداية من يوم الأربعاء المقبل بالمغرب، وحتى الأحد 11 اكتوبر الحالي، حيث تبدأ منافسات البطولة من الاثنين 12 من الشهر نفسه وحتى الأربعاء 21 أكتوبر في بمشاركة نخبة كبيرة من حكام أفريقيا لكرة الصالات.