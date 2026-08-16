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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد غياب 10 سنوات.. سامسونج تعود إلى سماعات الرأس بقوة

سماعة الرأس
سماعة الرأس
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج، وفقا لتسريبات جديدة، لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة الصوتية من خلال تطوير سماعات لاسلكية كبيرة توضع فوق الأذن، في خطوة قد تعيد الشركة إلى فئة غابت عنها لسنوات.

وبحسب تقرير نشره موقع SamMobile، تعمل سامسونج داخليا على سماعات لاسلكية تحمل حاليا اسم Galaxy H1.

وكشفت إشارات برمجية داخل تطبيق Galaxy Wearable، إلى جانب رسومات أولية، عن وجود المشروع، في حين يشير دعم السماعات داخل التطبيق إلى أنها ستعتمد على الاتصال عبر البلوتوث.

ولا تزال تفاصيل المشروع محدودة حتى الآن، إذ لم تكشف سامسونج عن موعد رسمي للإطلاق أو السعر أو المواصفات الفنية، كما أن المعلومات المتاحة لا تشير إلى اقتراب موعد طرح السماعات، فيما يرجح SamMobile إمكانية وصولها إلى الأسواق خلال عام 2027.

سماعة لاسلكية

سامسونج تعود إلى سماعات الرأس بعد سنوات من الغياب

في حال إطلاق Galaxy H1، فستكون هذه الخطوة بمثابة عودة مهمة لـ سامسونج إلى سوق سماعات الرأس اللاسلكية الكبيرة. 

وكانت الشركة قد طرحت في عام 2015 سماعات Level Over، التي جاءت بتصميم فوق الأذن ودعم إلغاء الضوضاء النشط وتقنية NFC للاقتران، مع عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة.

لكن سوق السماعات اللاسلكية تطور بصورة كبيرة خلال العقد الماضي، وأصبحت الفئة المتميزة تضم منافسة قوية من شركات مثل آبل وبوز وغيرها، مع تركيز متزايد على جودة الصوت وإلغاء الضوضاء والراحة والتكامل مع أنظمة الأجهزة المختلفة.

وتملك سامسونغ بالفعل قاعدة قوية في مجال الصوت اللاسلكي بفضل سلسلة Galaxy Buds، لكن إطلاق سماعات كبيرة فوق الأذن قد يمنح الشركة خيارًا جديدًا لمستخدمي أجهزة Galaxy الذين يبحثون عن تجربة صوتية مختلفة عن سماعات الأذن، خصوصًا خلال الرحلات وجلسات الاستماع الطويلة أو العمل أمام الحاسوب.

كما قد تدخل Galaxy H1 سوقا ناضجة تضم العديد من الخيارات المعروفة، ما يعني أن سامسونج لن تكون مطالبة بتعريف المستخدمين بهذه الفئة، بل بإقناعهم باختيار منتجها وسط منافسة قوية.

هل تنافس Galaxy H1 سماعات آبل الفاخرة؟

يبقى السؤال الأهم متعلقا بموقع Galaxy H1 في السوق، فقد تختار سامسونج استهداف الفئة الفاخرة ومنافسة AirPods Max 2 من آبل، أو تتجه إلى سعر أقل ينافس سماعات مثل Bose QuietComfort Headphones (الجيل الثاني) وNothing Headphone 1، اللتين تدور أسعارهما حول 300 دولار.

وسيكون السعر عاملا حاسما في تحديد مدى نجاح السماعات الجديدة. فإذا اختارت سامسونج الفئة الفاخرة، فستحتاج Galaxy H1 إلى تقديم مزايا تتجاوز مجرد الاتصال عبر Bluetooth، بينما قد يمنح السعر التنافسي الشركة فرصة أسهل لاقتحام سوق مزدحمة بالفعل.

وفي الوقت الحالي، لا تزال معظم تفاصيل Galaxy H1 ضمن نطاق التكهنات. فلم تؤكد سامسونج رسميا تطوير السماعات، كما أن الإشارات المكتشفة داخل التطبيق لا تثبت وجود موعد محدد للإطلاق. 

وإذا وصلت السماعات بالفعل في عام 2027، فستكون أمام سامسونج فرصة للاستفادة من أكثر من عقد من التطور في سوق سماعات الرأس لتقديم أول سماعة Galaxy حديثة فوق الأذن منذ سنوات طويلة.

سماعات الرأس سامسونج سماعات لاسلكية Galaxy H1

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