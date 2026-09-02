بشير عبد الفتاح: الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومؤثرة في العلاقات الدولية ومصر قوة إقليمية مهمة

قال بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الصين باعتبارها قوة عظمى تقترب من التحول إلى قطب عالمي منافس أو متعاون مع الولايات المتحدة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصين تمتلك مقومات التأثير في العلاقات الدولية، فهي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتتمتع بحق النقض «الفيتو»، كما تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وترتبط بشراكات استراتيجية مع دول مركزية حول العالم، وهو ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في القضايا الدولية.

وأشار إلى أن مصر قوة إقليمية مهمة، موضحًا أن القاهرة تلعب دور الوسيط في الأزمة الإيرانية، وقد سعت بقوة، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة وإيران، إلى منع اندلاع الحرب، فيما تواصل جهودها بعد اندلاعها من أجل وقفها وخفض التصعيد وتهدئة التوترات.

وأكد أن الوساطة المصرية لم تنقطع، لافتًا إلى أن الصين حريصة أيضًا على إنهاء الصراعات، في ظل علاقاتها الاستراتيجية مع إيران ومصالحها المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الصين تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني، وأن نحو 90% من النفط الإيراني يصل إليها، بما يجعل استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا مصلحة استراتيجية لبكين.

ولفت إلى أن الجهود المصرية والصينية تتلاقى من أجل إيجاد تسوية للأزمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن البلدين يتبنيان مقاربة تقوم على استخدام الوسائل الدبلوماسية لتهدئة الصراعات، وعدم اللجوء إلى الوسائل العسكرية.

المقاربة المصرية في التعامل مع الأزمة الإيرانية

وأكد أن الصين تفضل الترتيبات الأمنية القائمة على التعاون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي المبادئ ذاتها التي تتبناها القاهرة، مشددًا على أن المقاربة المصرية في التعامل مع الأزمة الإيرانية تتطابق إلى حد كبير مع المقاربة الصينية.

