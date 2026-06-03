الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات على الكويت ومحاولة استهداف البحرين وتؤكد تضامنها الكامل مع البلدين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الاعتداءات المتتالية التي استهدفت دولة الكويت، معتبرة أن الهجوم الأخير على مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي يشكل اعتداءً آثماً وخطيراً، بعدما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء وأضرار مادية في المنشأة الحيوية.

كما أدانت الوزارة في بيان محاولة استهداف مواقع مدنية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن الصواريخ الموجهة نحو المملكة تم إسقاطها وفق ما أعلنته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

وأكدت الخارجية اللبنانية تضامن لبنان الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً، مجددة تأييدها للإجراءات التي تتخذها السلطات في البلدين للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد سلامتهم وأمنهم.