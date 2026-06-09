روسيا تؤكد مواصلتها دعم دول وسط إفريقيا في مكافحة الإرهاب

أكدت نائبة المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيجنيفا، عزم بلادها مواصلة دعم دول وسط إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات الأمنية، محذرة من تزايد انتقال الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى القارة الإفريقية.

وقالت نائبة المندوب الروسي -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في وسط إفريقيا اليوم الثلاثاء- إن دول المنطقة أحرزت تقدماً ملحوظاً ومستداماً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة وتهديدات متواصلة من الجماعات الإرهابية.

وأعربت الدبلوماسية الروسية عن قلق بلادها إزاء ما وصفته بـ"عمليات الانتقال الواسعة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا قادمين من بؤر الصراعات المختلفة"، مؤكدة أن موسكو ستواصل التصدي لهذه "الاتجاهات المدمرة" وتقديم خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب لشركائها الأفارقة.

وشددت على أن معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار لا تقل أهمية عن الجهود الأمنية، معتبرة أن إعادة هيكلة الديون الخارجية للدول الإفريقية تمثل أولوية ملحة لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقالت إن دول وسط إفريقيا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية إضافية نتيجة ما وصفته بـ"الإجراءات العدوانية" التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأضافت الدبلوماسية الروسية أن الاقتصادات الإفريقية المصدرة للموارد الطبيعية ما تزال تعاني من علاقات اقتصادية دولية وصفتها بأنها "قديمة وذات طابع استعماري جديد".

وأكدت أن تعزيز التنمية الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في النظام الاقتصادي الدولي يعدان من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في إفريقيا.