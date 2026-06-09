قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تؤكد مواصلتها دعم دول وسط إفريقيا في مكافحة الإرهاب

روسيا
روسيا

أكدت نائبة المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيجنيفا، عزم بلادها مواصلة دعم دول وسط إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات الأمنية، محذرة من تزايد انتقال الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى القارة الإفريقية.

وقالت نائبة المندوب الروسي -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في وسط إفريقيا اليوم الثلاثاء- إن دول المنطقة أحرزت تقدماً ملحوظاً ومستداماً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة وتهديدات متواصلة من الجماعات الإرهابية.

وأعربت الدبلوماسية الروسية عن قلق بلادها إزاء ما وصفته بـ"عمليات الانتقال الواسعة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا قادمين من بؤر الصراعات المختلفة"، مؤكدة أن موسكو ستواصل التصدي لهذه "الاتجاهات المدمرة" وتقديم خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب لشركائها الأفارقة.

وشددت على أن معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار لا تقل أهمية عن الجهود الأمنية، معتبرة أن إعادة هيكلة الديون الخارجية للدول الإفريقية تمثل أولوية ملحة لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقالت إن دول وسط إفريقيا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية إضافية نتيجة ما وصفته بـ"الإجراءات العدوانية" التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأضافت الدبلوماسية الروسية أن الاقتصادات الإفريقية المصدرة للموارد الطبيعية ما تزال تعاني من علاقات اقتصادية دولية وصفتها بأنها "قديمة وذات طابع استعماري جديد".

وأكدت أن تعزيز التنمية الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في النظام الاقتصادي الدولي يعدان من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في إفريقيا.

آنا إيفستيجنيفا دول وسط إفريقيا مكافحة الإرهاب الإرهابيين القارة الإفريقية مجلس الأمن الدولي موسكو النظام الاقتصادي الدولي إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

زوجه ميدو و نجلها

زوجة ميدو لنجلها في عيد ميلاده: ربنا يهونها إن شاء الله

جوليان ألفاريز

أتلتيكو مدريد يرفض عرضا بـ150 مليون يورو من ريال مدريد لضم جوليان ألفاريز

الجهاز الفني المتوقع للاهلي مع المدرب المغربي حسين عموته

فرج عامر يكشف عن الجهاز الفني المتوقع للأهلي مع المدرب المغربي حسين عموتة

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد