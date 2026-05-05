محمد إسماعيل: المنتخب لم يستدع أي لاعب من إنبي رغم تألقهم

وقال إسماعيل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: المنتخب لم يستدعي أي لاعب من انبي رغم تألقهم هذا الموسم.

وأضاف: مافيش مشكلة إننا نتفاوض مع الأهلي على ضم اللاعبين الذين يرغب في ضمهم منا.

وتابع: لا نهتم بالتحكيم أمام الأهلي.. وهدفنا إننا نعلن نفسنا قدام الأهلي ومليون في المية الرباعي المتألق هيتباع مع بداية الموسم الجديد.

وواصل: الأهلي مطلبش أقطاي عبدالله ولا علي محمود وكل لاعب سنطلب فيه أكثر من 75 مليون جنيه.. لأن الرباعي ينفع يلعب في منتخب مصر.