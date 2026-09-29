الزمالك يعود للتدريبات الجماعية استعدادا للقاء زد في كأس الرابطة

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، للتدريبات الجماعية، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب خوض مباراة مودرن سبورت الودية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء زد المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأحد الماضي على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات الأبيض للقاء زد المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز وبالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث.

موعد سفر الزمالك إلى رواندا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ستغادر القاهرة مساء يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، متجهة إلى رواندا استعدادًا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدير الكرة أن البعثة ستصل إلى العاصمة الرواندية كيجالي فجر يوم 13 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل على ستاد أماهورو كيجالي في رواندا.

وتقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد تخطيه فريق إيه إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة، ليضرب موعدًا مع الجيش الرواندي.