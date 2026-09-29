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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرة يد.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبينيروس اليوم بكأس العالم للأندية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام بينيروس البرازيلي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم.

ويتواجد الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة، إلى جانب أندية برشلونة الإسباني، وبينيروس البرازيلي، ومنتدى درب السلطان المغربي، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

مشوار الزمالك في كأس العالم للأندية

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز كبير على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة 40-17، خلال الدور التمهيدي، قبل أن يواصل نتائجه القوية في الدور الرئيسي بالفوز على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42-17 في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية من الدور الرئيسي، تلقى الزمالك خسارته أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 39-29، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بينيروس البرازيلي لحسم موقفه في المجموعة.

الزمالك يبحث عن بطاقة المنافسة على البرونزية

ويدخل الفريق الأبيض مواجهة بينيروس بهدف تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل، من أجل الحفاظ على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، والتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للزمالك، في ظل رغبته في إنهاء مرحلة المجموعات بصورة إيجابية، بعد الفوزين الكبيرين اللذين حققهما أمام لوس أنجلوس ومنتدى درب السلطان، قبل الخسارة أمام برشلونة.

موعد مباراة الزمالك وبينيروس اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبينيروس البرازيلي في تمام الساعة 1:15 ظهرًا اليوم الثلاثاء، بتوقيت مصر والسعودية، في إطار منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبينيروس

وتنقل مباراة الزمالك وبينيروس البرازيلي عبر قناة أون سبورت ماكس، ليتمكن جماهير الفريق الأبيض من متابعة المواجهة المرتقبة وتطورات صراع التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية

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