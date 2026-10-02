شمس البارودي تهاجم مغتابا: «أظهر يا جبان لكي تحاسب»

وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة حادة إلى شخص وصفته بالنمام والمغتاب، متهمة إياه بالجبن والخوف من الكشف عن هويته بعد حديثه عنها.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على فيسبوك: «ده رد موجز على نمام ومغتاب وفاكر نفسه حيفلت دنيا وآخره، وهو أجبن من الإعلان عن اسمه وشخصيته. أظهر يا جبان لكي تحاسب، عرفاك يا أجبن خلق الله».



وتحرص شمس البارودي، من وقت لآخر، على مشاركة بعض الصور والذكريات مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سنوات طويلة من ابتعادها عن الأضواء والأعمال الفنية.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن المشاركة في الأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.