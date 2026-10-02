بسعر 40 جنيها.. كيف تشاهد فيلم كريم عبد العزيز الجديد «مطلوب عائليًا»؟

يعود النجم كريم عبد العزيز إلى السينما الكوميدية من جديد من خلال فيلمه الجديد «مطلوب عائليا»، الذي ينطلق في دور العرض يوم 7 أكتوبر، على أن يعرض أيضا في سينما قصر ثقافة روض الفرج بسعر تذكرة لا يتجاوز 40 جنيهًا.



ويجسد كريم عبد العزيز في الفيلم شخصية «فاروق»، الذي يخوض مهمة معقدة تتخللها مفارقات كوميدية غير متوقعة، لا سيما مع تدخل الشؤون العائلية في حياته وإرباكها لحساباته.



والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومصطفى خاطر، ومن المنتظر أن يحقق إيرادات كبيرة.



ويعد عرض الفيلم في قصر ثقافة روض الفرج فرصة مناسبة لمحبي السينما والكوميديا لمشاهدته بتكلفة اقتصادية، مقارنة بأسعار التذاكر في دور العرض الأخرى.