قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البانيه يبدأ من 180.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
الرئيس السيسي يوجه رسالة للعالم: أوقفوا الحروب.. والسلام العادل هو طريق الاستقرار
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
الرئيس السيسي يوجه رسالة خاصة للشعب المصري.. فيديو
الرئيس السيسي: أطلقنا مشروع حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية
رسالتان من الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو: سلام عادل للشرق الأوسط وأمل بمستقبل أفضل للمصريين
الرئيس السيسي: القادم أفضل.. نبني مستقبلا واعدا برؤية علمية ونواجه الفساد بكل صوره
قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب
وزير البترول يشهد توقيع مشروع باستثمارات 930 مليون دولار لتطوير صناعة الفوسفات في الوادي الجديد
الرئيس السيسي: استحضار المناسبات الوطنية يعزز الوعي ويجنب تكرار أخطاء الماضي
الرئيس السيسي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتوفير حياة حضارية للمصريين
السفارات المصرية حول العالم تُحيي ذكرى ثورة 23 يوليو بفعاليات رسمية واسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات لتحسين المظهر الحضاري

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب جهودها اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مدن المحافظة، وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وبتوجيهات المهندسة نورالهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، انتشرت فرق قطاع النظافة ميدانيًا بعدد من مناطق المدينة، حيث شملت الحملات منطقة الإيمان، والمنطقة الصناعية، ومدرسة الساعاتي، ومنطقة الـ128 وحدة، إلى جانب التعامل الفوري مع الشكوى المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراكمات القمامة بمنطقة الصحراوية والعمارات الجديدة.

وجرت الحملات تحت إشراف سكرتير المدينة ومسؤول الأمن بالوحدة المحلية، وبمشاركة فرق العمل الميدانية، حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي، بالإضافة إلى رفع الأتربة والتراكمات وتمهيد الطرق، مع مواصلة تنفيذ خطة النظافة اليومية في مختلف القطاعات.

وأكدت المهندسة نورالهدى محمد أنور أن حملات النظافة مستمرة وفق خطة عمل تستهدف منع تراكم المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين المظهر الحضاري لمدينة رأس غارب، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

البحر الأحمر الغردقة رأس غارب محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تناقش التقرير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ترافق أطفال حلايب وشلاتين وأبو رماد والوادي الجديد في زيارة للهلال الأحمر المصري

«القومي للطفولة» ينظم جولات تثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية في الإسكندرية

جانب من التوقيع

وزيرا النقل والطيران المدني يشهدان توقيع بروتوكول لرفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والطرق الداخلية بالمطارات

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد