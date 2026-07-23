رئيس مدينة رأس غارب: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات لتحسين المظهر الحضاري

تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب جهودها اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مدن المحافظة، وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وبتوجيهات المهندسة نورالهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، انتشرت فرق قطاع النظافة ميدانيًا بعدد من مناطق المدينة، حيث شملت الحملات منطقة الإيمان، والمنطقة الصناعية، ومدرسة الساعاتي، ومنطقة الـ128 وحدة، إلى جانب التعامل الفوري مع الشكوى المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراكمات القمامة بمنطقة الصحراوية والعمارات الجديدة.

وجرت الحملات تحت إشراف سكرتير المدينة ومسؤول الأمن بالوحدة المحلية، وبمشاركة فرق العمل الميدانية، حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي، بالإضافة إلى رفع الأتربة والتراكمات وتمهيد الطرق، مع مواصلة تنفيذ خطة النظافة اليومية في مختلف القطاعات.

وأكدت المهندسة نورالهدى محمد أنور أن حملات النظافة مستمرة وفق خطة عمل تستهدف منع تراكم المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين المظهر الحضاري لمدينة رأس غارب، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.