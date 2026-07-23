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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تغذية يحسم الجدل: الخبز لا يسبب مشكلات لمرضى القولون في هذه الحالة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن تناول الخبز مع البقوليات، وعلى رأسها الفول، لا يمثل أي مشكلة صحية لمعظم الأشخاص، مشيرًا إلى أن الجهاز الهضمي قادر على التعامل مع مختلف أنواع الأطعمة وهضمها بكفاءة.

سبب اضطرابات القولون

وأوضح جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الانتفاخ والغازات بعد تناول بعض الأطعمة لا يصيبان الجميع، وإنما يرتبطان غالبًا بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في القولون، مثل القولون العصبي، أو من لديهم حساسية تجاه بعض المركبات الغذائية.

وشدد خبير التغذية على أن تشخيص مشكلات القولون يجب أن يتم من خلال طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي، محذرًا من الاعتماد على التشخيص الذاتي أو الامتناع عن بعض الأطعمة دون استشارة طبية.

وأضاف أن بعض العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناول الطعام بسرعة، وعدم مضغه جيدًا، أو تناول وجبات دسمة قبل النوم، قد تؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي وزيادة أعراض الحموضة والانتفاخ.

ونصح الدكتور كريم جمال بالحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، ومضغ الطعام جيدًا، مع تجنب الإفراط في شرب المياه أثناء الوجبات والابتعاد عن المشروبات الغازية مع الطعام، لأنها قد تزيد من عسر الهضم.

اضرار الخبز تأثير الخبز علي القولون الفول والقولون

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