قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وسلطنة عُمان تؤكدان رفض التصعيد وضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية
وزير الخارجية: مصر حريصة على توسيع التعاون مع الصين في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
وزير الخارجية: ندعو الشركات الكندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الخارجية يؤكد للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أهمية دعم مصر في ملف اللاجئين والهجرة النظامية
بعد أستراليا وفرنسا.. هذه الدول تحظر السوشيال ميديا عن الأطفال
أول تعليق من حماس على اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية وتطورات الأوضاع الإقليمية
حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل
غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل
وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية: ماضون خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تقدم الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، ورجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل رمزًا للعزة والكرامة والإرادة المصرية التي صنعت تاريخًا مشرفًا وأرست دعائم الدولة الوطنية الحديثة.

وقال رئيس الجامعة إن ثورة يوليو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، حيث جسدت إرادة المصريين في تحقيق الاستقلال وصون الكرامة الوطنية، لترسم طريقًا جديدًا نحو التنمية والعدالة وبناء الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تواصل اليوم، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة الإنجازات الكبرى وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العلم والعمل والتنمية الشاملة. 

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تقف بكل قوة خلف القيادة السياسية، وتؤدي دورها الوطني في إعداد أجيال تمتلك العلم والوعي والانتماء، وتسهم في تنفيذ رؤية الدولة المصرية، إيمانًا بأن الجامعات تمثل قاطرة التنمية وصناعة المستقبل. 

وجدد رئيس جامعة المنوفية، باسمه وباسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ودعم كل ما من شأنه رفعة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها، وعزيمة أبنائها، وبسالة قواتها المسلحة وشرطتها، وإرادة قيادتها الحكيمة. 

واختتم رئيس الجامعة تهنئته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم، لتظل مصر دائمًا رايتها خفاقة بين الأمم.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية ثورة يوليو الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

الزمالك

اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

عمال النظافة

حفاظًا على سلامتهم..إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة الموجة الحارة بالجيزة

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية: ماضون خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

جانب من اللقاء

جامعة بنها الأهلية تبحث شراكة استراتيجية مع جامعة كانتربري البريطانية

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد