رئيس جامعة المنوفية: ماضون خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

تقدم الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، ورجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل رمزًا للعزة والكرامة والإرادة المصرية التي صنعت تاريخًا مشرفًا وأرست دعائم الدولة الوطنية الحديثة.

وقال رئيس الجامعة إن ثورة يوليو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، حيث جسدت إرادة المصريين في تحقيق الاستقلال وصون الكرامة الوطنية، لترسم طريقًا جديدًا نحو التنمية والعدالة وبناء الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تواصل اليوم، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة الإنجازات الكبرى وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العلم والعمل والتنمية الشاملة.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تقف بكل قوة خلف القيادة السياسية، وتؤدي دورها الوطني في إعداد أجيال تمتلك العلم والوعي والانتماء، وتسهم في تنفيذ رؤية الدولة المصرية، إيمانًا بأن الجامعات تمثل قاطرة التنمية وصناعة المستقبل.

وجدد رئيس جامعة المنوفية، باسمه وباسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ودعم كل ما من شأنه رفعة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها، وعزيمة أبنائها، وبسالة قواتها المسلحة وشرطتها، وإرادة قيادتها الحكيمة.

واختتم رئيس الجامعة تهنئته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم، لتظل مصر دائمًا رايتها خفاقة بين الأمم.