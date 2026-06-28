لجان متخصصة وكراكات تواصل أعمال البحث.. هل يوجد تمساح داخل مصرف الحصافة بالقليوبية؟

سيطرت حالة من الترقب والقلق على أهالي قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها ترصد تمساحًا يسبح داخل مياه المصرف المار بالقرية، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين السكان.

وأكد عدد من الأهالي أنهم شاهدوا التمساح داخل مصرف قرية الحصافة، معربين عن قلقهم من اقترابه من المناطق السكنية أو تعريض المزارعين والأطفال للخطر، خاصة أن المصرف يستخدم بشكل يومي من قبل عدد كبير من المزارعين.

تفاصيل ظهور تمساح داخل مصرف قرية الحصافة

ومع تصاعد الجدل، طالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المعنية للتأكد من صحة الواقعة والسيطرة على التمساح حال ثبوت وجوده، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، كما ناشدوا الأسر عدم السماح للأطفال بالاقتراب من المصرف.

فحص وتمشيط داخل مصرف قرية الحصافة

وفي المقابل، كثفت الجهات التنفيذية بمحافظة القليوبية أعمال الفحص والتمشيط داخل مصرف قرية الحصافة، حيث أجرت لجنة تضم ممثلين عن مجلس المدينة والطب البيطري والصرف الزراعي معاينة لموقع البلاغ، عقب تداول المقاطع المصورة التي أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

فريق متخصص من وزارة البيئة

كما دفعت وزارة البيئة بفريق متخصص لمتابعة الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من وجود تمساح أو أي كائنات قد تمثل خطرًا.

في السياق نفسه، كلف الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن جهاز شؤون البيئة، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الري والصرف، إلى جانب الجهات المختصة، لفحص الواقعة ومتابعة نتائج أعمال البحث.

كراكات تشارك في أعمال التمشيط

كما دفعت المحافظة بعدد من الكراكات إلى موقع البلاغ للمشاركة في أعمال التمشيط داخل المصرف، فيما تبدأ اللجان المتخصصة التابعة لوزارة البيئة أعمالها اعتبارًا من صباح الغد، مع استمرار عمليات المتابعة والفحص خلال فترتي الصباح والمساء، حتى الانتهاء من التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.