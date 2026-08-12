قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
كيف تكون من أحب الناس إلى الله؟.. عليك بهذا العمل
تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لمدة 4 سنوات.. سيلتيك الاسكتلندي يعلن التعاقد مع هيثم حسن قادمًا من ريال أوفييدو

سيلتك الإسكتلندي
سيلتك الإسكتلندي
حمزة شعيب

أعلن نادي سيلتك الإسكتلندي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري هيثم حسن، قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تمثل خطوة جديدة في مسيرة الجناح المصري بالدوري الإسكتلندي.
 

سيلتك يضم هيثم حسن بعقد حتى 2030

وكشف النادي الإسكتلندي، عبر بيان رسمي، عن إتمام التعاقد مع هيثم حسن لمدة 4 سنوات، مع وجود خيار لتمديد العقد لموسم إضافي، وذلك عقب الحصول على الموافقات الدولية اللازمة.

وسيرتدي اللاعب المصري القميص رقم 23 مع سيلتك، ليصبح أحدث صفقات الفريق تحت قيادة المدرب مارتن أونيل، بعدما نجح في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية مع ريال أوفييدو والمنتخب المصري.

مسيرة هيثم حسن في الملاعب الأوروبية

ويبلغ هيثم حسن 24 عامًا، وهو من مواليد فرنسا، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي شاتورو، قبل الانتقال إلى إسبانيا عام 2020 والانضمام إلى صفوف فياريال.

وخاض اللاعب عدة تجارب في الكرة الإسبانية، حيث لعب مع ميراندا وسبورتينج خيخون، قبل أن ينتقل إلى ريال أوفييدو في صيف 2024.

هيثم حسن.. تجربة جديدة مع سيلتك

وقدم هيثم حسن مستويات مميزة مع ريال أوفييدو، وكان أحد العناصر التي ساهمت في صعود الفريق إلى الدوري الإسباني الممتاز خلال موسمه الأول مع النادي.

كما شارك بانتظام مع أوفييدو في منافسات الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، قبل أن يحسم انتقاله إلى سيلتك، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب الإسكتلندية ويخوض تحديًا مختلفًا مع بطل الدوري.

ويأمل هيثم حسن في مواصلة تطوره مع سيلتك، وإثبات نفسه مع الفريق خلال الموسم الجديد، خاصة بعد ظهوره بشكل لافت مع منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة.

سيلتك الإسكتلندي هيثم حسن ريال أوفييدو الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

حادث الإسماعيلية

بعيداً عن المُنظّرين والمتفلسفين.. تعليق عمدة قرى بحر البقر على فاجعة حادث الإسماعيلية

أحمد موسى

أحمد موسى يسلط الضوء على تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بحضور كامل الوزير

قناة الحياة

المسجد في مصر.. منبر للوعي والتعايش ومرآة للهوية الوطنية

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد