لمدة 4 سنوات.. سيلتيك الاسكتلندي يعلن التعاقد مع هيثم حسن قادمًا من ريال أوفييدو

أعلن نادي سيلتك الإسكتلندي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري هيثم حسن، قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تمثل خطوة جديدة في مسيرة الجناح المصري بالدوري الإسكتلندي.



سيلتك يضم هيثم حسن بعقد حتى 2030

وكشف النادي الإسكتلندي، عبر بيان رسمي، عن إتمام التعاقد مع هيثم حسن لمدة 4 سنوات، مع وجود خيار لتمديد العقد لموسم إضافي، وذلك عقب الحصول على الموافقات الدولية اللازمة.

وسيرتدي اللاعب المصري القميص رقم 23 مع سيلتك، ليصبح أحدث صفقات الفريق تحت قيادة المدرب مارتن أونيل، بعدما نجح في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية مع ريال أوفييدو والمنتخب المصري.

مسيرة هيثم حسن في الملاعب الأوروبية

ويبلغ هيثم حسن 24 عامًا، وهو من مواليد فرنسا، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي شاتورو، قبل الانتقال إلى إسبانيا عام 2020 والانضمام إلى صفوف فياريال.

وخاض اللاعب عدة تجارب في الكرة الإسبانية، حيث لعب مع ميراندا وسبورتينج خيخون، قبل أن ينتقل إلى ريال أوفييدو في صيف 2024.

هيثم حسن.. تجربة جديدة مع سيلتك

وقدم هيثم حسن مستويات مميزة مع ريال أوفييدو، وكان أحد العناصر التي ساهمت في صعود الفريق إلى الدوري الإسباني الممتاز خلال موسمه الأول مع النادي.

كما شارك بانتظام مع أوفييدو في منافسات الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، قبل أن يحسم انتقاله إلى سيلتك، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب الإسكتلندية ويخوض تحديًا مختلفًا مع بطل الدوري.

ويأمل هيثم حسن في مواصلة تطوره مع سيلتك، وإثبات نفسه مع الفريق خلال الموسم الجديد، خاصة بعد ظهوره بشكل لافت مع منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة.