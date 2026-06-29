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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق ينصح حسام حسن بغلق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة مع استراليا

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

يري  أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن الجماهير المصرية في الولايات المتحدة قدمت دعمًا استثنائيًا لمنتخب مصر خلال منافسات كأس العالم، مشددًا على ضرورة تعامل المنتخب بحذر مع منتخب أستراليا في المواجهة المقبلة.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، والمذاع على قناة "CBC": "الجماهير المصرية في أمريكا جعلتنا نشعر وكأن منتخب مصر يلعب على استاد القاهرة، وكان دعمها للاعبين رائعًا طوال المباريات".

وأضاف: "منتخب مصر قدم أمام إيران مستوى أقل من المباراتين السابقتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا، وأرى أن أي منتخب يتمتع بقوة بدنية كبيرة يسبب لنا صعوبات".

وتابع: "هناك من يهاجم حسام حسن ومنتخب مصر فقط من أجل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وصناعة الترند، بعيدًا عن التقييم الفني".


وعن مواجهة أستراليا، قال: "المنتخب الأسترالي مميز جدًا في الكرات الثابتة، لذلك يجب تجنب الرقابة الفردية في مثل هذه الكرات، كما يمتلك مهاجمًا خطيرًا، ولا بد من غلق المساحات أمامه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا منحنا أستراليا مساحات، فستسبب لنا مشاكل كبيرة، لأنها تمتلك لاعبين أقوياء بدنيًا وسريعين في التحولات. وعلى حسام حسن الاعتماد على غلق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة، مع استغلال إمكانات عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح".

أحمد السيد نجم الأهلي السابق الجماهير المصرية لمنتخب مصر منافسات كأس العالم منتخب أستراليا

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