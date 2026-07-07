مقتل 9 من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح على مركز للشرطة جنوب غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 9 من أفرادها إثر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في مقاطعة "زيارات" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم / الثلاثاء / عن الشرطة قولها إن مجموعة من المسلحين شنوا هجوما على مركز للشرطة في المنطقة، مما أدى إلى وقوع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن مقتل 9 من القوات.

وأضافت الشرطة أنه تم نشر قوات الأمن وأفراد شرطة إضافيين في المنطقة فور وقوع الحادث لمنع أي تهديدات أمنية أخرى.. مشيرة إلى أنها أطلقت عملية بحث لتعقب منفذي الهجوم وتطهير المنطقة.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".