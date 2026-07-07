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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو بأنقرة

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو بأنقرة
رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو بأنقرة
أ ش أ

 توجه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم (الثلاثاء) إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر أن تبدأ أعمالها خلال ساعات في أنقرة.

وأعرب "لي" - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - عن عزمه توسيع دور كوريا الجنوبية في تحقيق السلام والأمن العالميين، كما أكد أنه سيواصل الجهود التي بذلها خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي.

وحول إشادة السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الأخيرة بقاعدة الصناعات الدفاعية لكوريا الجنوبية، أعرب "لي" عن فخره بالقدرة التنافسية العالمية لبلاده ومكانتها كمساهم مسئول في إحلال السلام والأمن الدوليين، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الكوري الجنوبي كلمة خلال إحدى جلسات منتدى صناعة الدفاع التابع لقمة الناتو، كما أنه سيحضر حفل عشاء رسمي يستضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة الأولى.

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج قمة حلف شمال الأطلسي ناتو السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روته الصناعات الدفاعية لكوريا الجنوبية

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