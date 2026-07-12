قطر تعلن إصابة 3 أشخاص جراء شظايا عمليات اعتراض وسط تصاعد التوتر الإقليمي

قال جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن وزارة الداخلية القطرية أعلنت تسجيل 3 إصابات، من بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض، مؤكدة في بيانها ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية.

وأوضح المراسل أن الساعات الأولى من التصعيد شهدت تبادلًا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات وهجمات استهدفت عددًا من دول مجلس التعاون الخليجي، شملت قطر والكويت والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى الأردن، مضيفا أن طهران أعلنت أن استهدافاتها طالت منشآت تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، في إطار ردها على الضربات الأمريكية الأخيرة.

وأشار «الوصيف» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة الصراع، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات استمرار التصعيد العسكري على أمن واستقرار المنطقة.