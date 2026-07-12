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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: مشاركة مصر الناجحة في المونديال ستغير مكانة المنتخب ومكاسبه

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن المشاركة الناجحة لمنتخب مصر في كأس العالم ستحمل آثارًا إيجابية تتجاوز النتائج داخل الملعب، مشيرًا إلى أن مكانة الفراعنة ستشهد تطورًا على مختلف المستويات.

منتخب مصر 

وكتب حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “موقف منتخب مصر بيختلف بعد المشاركة الناجحة في المونديال، التصنيف بيختلف، والنظرة للمنتخب بشكل عام بتختلف، وبالتالي المكاسب والموارد بتختلف.”

وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققه المنتخب من شأنه أن ينعكس على تصنيفه الدولي، إلى جانب تعزيز صورته على الساحة الكروية، بما يفتح الباب أمام زيادة المكاسب والموارد خلال الفترة المقبلة.

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