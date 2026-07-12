رسالة مؤثرة من أحمد شوبير إلى نجله مصطفى بعد العودة من كأس العالم 2026 .. ماذا قال؟

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة جمعته بنجله مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عقب عودته من المشاركة مع «الفراعنة» في كأس العالم 2026، معبرًا عن فخره بما قدمه خلال البطولة.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «لا يوجد أجمل من أن ترى ابنك يعود مرفوع الرأس بعد تمثيل وطنه في أكبر المحافل.. فخور بيك يا مصطفى، وبكل ما قدمته».

وحظيت رسالة أحمد شوبير بتفاعل واسع من الجماهير، التي أشادت بالأداء الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر خلال مشوار الفريق في البطولة، رغم الخروج من دور الـ16. وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تقدم «الفراعنة» بهدفين دون رد خلال الشوط الأول.

وتقدم منتخب مصر بنتيجة 2-0 خلال أول 45 دقيقة، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني، بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليحسم المباراة ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.