محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة في بلاط

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في مستهل جولتها الميدانية بمركز بلاط، على متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة بلاط الثانوية، وذلك للاطمئنان على توافر الأجواء الملائمة للطلاب، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، و حامد الشيخ رئيس مركز بلاط، و نصر درويش مدير إدارة بلاط التعليمية.

واطمأنت محافظ الوادي الجديد على انتظام أعمال اللجان، وتوافر مختلف التجهيزات والالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات

وجهت محافظ الوادي الجديد بسرعة التعامل مع أية شكاوى أو معوقات، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتظام أعمال اللجان طوال فترة انعقاد الامتحانات ، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) بالنظام الجديد، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحان مادة الرياضيات البحتة، إلى جانب أداء طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان التاريخ (الورقة الأولى).