محافظ السويس يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الإسكان البديل بحي عتاقة

وجه محافظ السويس هاني رشاد، بسرعة الانتهاء من الأعمال بمشروع الإسكان البديل بمنطقة الصفا بحي عتاقة وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المستويات وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم /الأحد/، معدلات تنفيذ مشروع إنشاء 104 عمارات للإسكان البديل بمنطقة الصفا بحي عتاقة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية والإسكان بالمحافظة.

واستمع محافظ السويس - وفق بيان للمحافظة - إلى شرح من القائمين على تنفيذ المشروع حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ الحالية، حيث يضم المشروع 104 عمارات سكنية بإجمالي 2496 وحدة سكنية متكاملة الخدمات، وتنفذه الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، بهدف توفير وحدات سكنية حضارية وآمنة للمواطنين.

وأكد أن مشروع الإسكان البديل يعد من المشروعات القومية التي تحظى باهتمام الدولة، في إطار جهودها لتوفير سكن ملائم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لجميع المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة السويس.



