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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة اختيار عميد تكنولوجيا سوهاج تجري المقابلات الشخصية للمرشحين

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني
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ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

وأكد النعماني، أن اختيار القيادات الأكاديمية يتم وفقاً لعدة محاور هي كيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، وخطة تطويرها، ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والإستفادة من نقاط القوة.

جامعة سوهاج

وذلك إلى جانب استعراض السيرة الذاتية للمرشح، ومدى إلتزامه بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملاؤه بالعمل.

وأضاف النعماني، أن اللجنة باشرت أعمالها لفحص ملف المتقدم واستيفاء الشروط المقررة، حيث تقدم للترشح لمنصب عميد الكلية الدكتور احمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور احمد منتصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مشيراً إلى أن الإختيار يتم وفقاً للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وضمت اللجنه في عضويتها، كلا من الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة، ورئيس الجامعة الأسبق، الدكتور لطفي حامد ابو الدهب، الاستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري ونائب رئيس الجامعة الاسبق الدكتور محمد نشأت فؤاد محمد على الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بالجامعة.

إضافة إلى عضوية كلا من الدكتور محمد نجيب احمد محمود التلاوي بجامعة المنيا، الدكتور محمد نصر الجبالى جامعة الاقصر، ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، وأيضاً الدكتوره صباح صابر الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم الاسبق.

والدكتور صفا محمود السيد حامد الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بالجامعة، ونائب رئيس الجامعة الاسبق ممثلًا عن الكلية.

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