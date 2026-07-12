وزير الدولة البريطاني للتجارة يدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز

دعا وزير الدولة البريطاني للتجارة كريس براينت إلى إعادة فتح مضيق هرمز، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال براينت - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ - "نريد من الجميع خفض التصعيد، والالتفاف حول الطاولة والتفاوض للتوصل لحل".

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد حدة التوترات من جديد في الشرق الأوسط بعد تبادل القوات الأمريكية و الإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة اليوم /الأحد/، وإعلان إيران الليلة الماضية إعادة غلق مضيق هرمز - أحد أهم الممرات البحرية في العالم الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.