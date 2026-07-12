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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شقيقتان تنهيان حياة مسن وتحرقان جثته إثر علاقة محرمة ببني سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف في كشف غموض واقعة العثور على جثة مسن داخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن،جنوب   بني سويف  بعد أقل من 6 ساعات من اكتشاف الجريمة، حيث تبين أن شقيقتين وراء ارتكاب الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة مسن يُدعى «رجب.ع.م»، يبلغ من العمر 74 عامًا، وبها 6 طعنات متفرقة، إضافة إلى تعرضها للحرق، داخل منزله بقرية بني صالح بمركز الفشن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور، شُكل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، حيث أسفرت جهود البحث والتحري، خلال أقل من 6 ساعات، عن تحديد مرتكبي الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمتين شقيقتان، تُدعيان «آية. ص. ج» و«منى. ص. ج»، وأن المجني عليه كانت تربطه بهما علاقة غير مشروعة، وقام بتصويرهما، ثم حاول ابتزازهما بتلك المقاطع، ما دفعهما – وفقًا للتحريات – إلى استدراجه والتخلص منه، حيث سددتا له 6 طعنات، قبل أن تقوما بإحراق جثته في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

بني سويف الفشن بني صالح

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