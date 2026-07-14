التموين: رقابة مشددة على الأسواق.. والدواجن المجمدة بـ 113 جنيها وعروض قوية قريبا

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بالتزامن مع طرح سلع بأسعار مخفضة وتوسيع شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاحتياطي الاستراتيجي اللي الدولة بتضعه يحتاج إلى رقابة لكي تصل السلع إلى المواطن بسعر وجودة مناسبة، لذلك لدينا رقابة على كل الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، والدواجن المجمدة بـ113 جنيه، وهيكون فيه عروض الفترة اللي جاية.

وأضاف: "منافذ جمعيتي موجودة في كل القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، وهيبقى فيه حملات للترويج في السلع المخفضة، ولدينا أكثر من 300 سيارة تعمل كمنافذ متنقلة على مستوى الجمهورية.

وتابع: "كما يوجد 635 منفذا لدى وزارة الزراعة، و1500 لدى جهاز مستقبل مصر، و140 لدى الشركة القابضة على مستوى الجمهورية".