قنا.. غلق 20 معبرا غير قانوني على شريط السكك الحديدية بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة خالد بهيج، حملة موسعة بقيادة شعبان عبد القادر، نائب رئيس المركز، أسفرت الحملة عن غلق وإزالة 20 معبراً غير قانوني وغير مرخص على شريط السكك الحديدية بنطاق مركز دشنا شمال قنا، بالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز شرطة دشنا وممثلي هيئة السكك الحديدية.

وأوضح خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة للقضاء على كافة المخاطر الناتجة عن المعابر غير الشرعية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين وتتسبب في وقوع حوادث القطارات.





وأشار بهيج، إلى تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي معابر مستحدثة أو محاولات لفتح طرق غير رسمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم عودتها مرة أخرى، وتأمين سلامة حركة سير القطارات وحياة المواطنين.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الجهود الميدانية للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين ومنع كافة المظاهر التي تشكل خطراً عليهم، لا سيما المعابر غير القانونية التي تتقاطع مع خطوط السكك الحديدية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وهيئة السكك الحديدية لإغلاق هذه المعابر، لضمان عدم استخدامها.



