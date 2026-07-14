أراضى دولة.. تنفيذ 17 حالة إزالة بقنا لاسترداد 1925 مترًا بنقادة

​واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة نقادة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي بكل حسم لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، من خلال تنفيذ حملات الإزالة ضمن أعمال الموجة 29، وذلك في إطار تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

​وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف ياسر حمادي، رئيس المركز، عن تنفيذ 17 حالة إزالة بناحية قرية طوخ، بواقع 15 حالة إزالة لمباني مقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1925 متراً.

كما تم تنفيذ حالتي إزالة لتعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة بلغت 7 قراريط، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، الإلتزام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يعزز جهود الدولة في فرض هيبة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

​جاءت الحملة بمتابعة أحمد سلمي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة محمود مصطفى، رئيس قرية طوخ، حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة بكفاءة وفقاً للخطة الموضوعة للموجة 29.





