سعد الصغير يستضيف المطرب حسن عبد المنعم في سعد مولعها نار.. اليوم

يستضيف الفنان سعد الصغير، في حلقة جديدة من برنامجه "سعد مولعها نار"، المذاع على قناة الشمس، اليوم الخميس، المطرب حسن عبد المنعم، شقيق المطرب والملحن محمد عبد المنعم، في لقاء فني يحمل الكثير من الذكريات والكواليس الخاصة بمشواره في عالم الغناء.

وخلال الحلقة، يتحدث حسن عبد المنعم عن بداياته الفنية، كما يكشف تفاصيل علاقته بشقيقه المطرب والملحن محمد عبد المنعم، والدور الذي لعبه في دعمه خلال مشواره، إلى جانب الحديث عن أبرز المحطات التي شكلت مسيرته الفنية.

ولم تخلُ الحلقة من الأجواء الطربية، حيث قدم حسن عبد المنعم بصحبة الفنان سعد الصغير باقة من الأغاني التي أعادت الجمهور إلى زمن الفن الجميل، فغنى رائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، كما قدم إحدى الأغنيات الشهيرة للنجم بهاء سلطان، وسط حالة من الانسجام والتفاعل داخل الاستوديو.

برنامج سعد مولعها نار

ويواصل برنامج "سعد مولعها نار" استضافة نجوم الغناء والفن في لقاءات إنسانية وفنية تكشف جوانب جديدة من حياتهم ومسيرتهم، إلى جانب الفقرات الغنائية التي تميز البرنامج، والتي تجمع بين الطرب الأصيل والأغاني الحديثة، وهو ما جعله يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور .