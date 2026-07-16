نجاحي حارق ناس كتير.. محمد إمام يثير الجدل في أحدث ظهور

وجه الفنان محمد إمام رسالة مثيرة للجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إمام خلال منشور عبر حسابه الرسمي: “مش عارف ليه نجاحي حارق ناس كتير”.

من جانب اخر، أدلى الفنان محمد إمام بعدد من التصريحات الفنية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، تحدث خلالها عن نجاح فيلم «صقر وكناريا» وكواليس العمل، إلى جانب رأيه في عدد من نجوم الفن والرياضة.

«صقر وكناريا».. نجاح استثنائي

أكد محمد إمام أن فيلم «صقر وكناريا» يعد من أهم المحطات في مسيرته الفنية، معربًا عن سعادته بالنجاح الكبير والإيرادات التي حققها الفيلم، والتي وصفها بأنها استثنائية وغير مسبوقة.

وأضاف أن هناك تفكيرًا جادًا في إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم، مشيرًا إلى أن تقديم جزء جديد يمثل تحديًا كبيرًا بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.

إشادة بشيكو والكيمياء الفنية بينهما

وأشاد إمام بالفنان شيكو، واصفًا إياه بأنه من أكثر الفنانين الذين ينجحون في إضحاكه، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة كبيرة في الكوميديا ويجيد اختيار أعماله الفنية