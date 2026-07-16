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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد الأمن القومي العربي

الأمن القومي العربي
الأمن القومي العربي
عبد الرحمن سرحان

أدان النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، الاعتداءات التي استهدفت عددًا من دول الخليج، مؤكدًا أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويستهدف تقويض جهود التنمية وإشاعة الفوضى في محيط عربي يواجه تحديات متزايدة، مشددًا على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وأكد المنزلاوي أن أي اعتداء على دول الخليج لا يقتصر تأثيره على حدودها الجغرافية، وإنما يمتد إلى استقرار المنطقة بأكملها، في ظل ما تمثله دول الخليج من ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي، ودور فاعل في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يفرض ضرورة تبني موقف عربي ودولي أكثر حزمًا لمواجهة التنظيمات المسلحة وكل الجهات التي توفر لها الدعم أو التمويل، مشيرًا إلى أن حماية أمن الملاحة الدولية، وسلامة المنشآت الحيوية، واستقرار أسواق الطاقة، تمثل مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون.

أمن واستقرار الدول العربية

وأشار إلى أن مصر تنطلق من ثوابت راسخة في دعم أمن واستقرار الدول العربية، وترفض أي محاولات تستهدف النيل من سيادتها أو تهديد أمنها، مؤكدًا أن التنسيق العربي المشترك يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح المنزلاوي أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي، وتوحيد المواقف في مواجهة كل المخططات التي تستهدف أمن الدول العربية، مؤكدًا أن أمن الخليج يمثل أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه يعد مسؤولية مشتركة تفرضها طبيعة التحديات الراهنة.

واختتم النائب محمد المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على تضامن مصر الكامل مع دول الخليج، ودعمها لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، داعيًا إلى موقف عربي موحد يبعث برسالة واضحة بأن أمن الدول العربية غير قابل للمساس، وأن وحدة الصف ستظل السلاح الأقوى في مواجهة محاولات زعزعة استقرار المنطقة.

الأمن القومي العربي مواجهة التحديات الخليج

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