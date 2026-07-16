بعد «كتالوج»| أحمد عصام السيد وبيومي فؤاد.. ثنائية كوميدية تتجدد في «ابن مين فيهم؟»

يجدد الفنان أحمد عصام السيد تعاونه مع الفنان بيومي فؤاد في فيلم «ابن مين فيهم؟»، بعد النجاح الذي جمعهما سابقًا في مسلسل «كتالوج»، لكن هذه المرة في إطار كوميدي مختلف يحمل العديد من المفارقات والمواقف الطريفة.

وفي مسلسل «كتالوج»، جسّد أحمد عصام السيد شخصية جار لبيومي فؤاد، الذي قدم دور رجل يعاني من اضطراب نفسي يمنعه من مغادرة منزله. ورغم طبيعة الشخصية، نجح الثنائي في تقديم عدد من المشاهد الإنسانية الخفيفة، كان أبرزها استعانة أحمد برأي بيومي في أطباق الملوخية التي كان يعدها، وهي المشاهد التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور بفضل بساطتها وخفة ظلها.

أما في فيلم «ابن مين فيهم؟»، فيظهر أحمد عصام السيد بشخصية «كريم»، المحامي الذي يرافق رجل الأعمال «رشدي»، الذي يجسده بيومي فؤاد، في رحلة تنفيذ وصية عمته، والتي تشترط العثور على ابنه الحقيقي من بين أبناء زيجاته المتعددة، حتى يتمكن من الحصول على الميراث.

وخلال رحلة البحث، يجد «كريم» نفسه في قلب سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية، حيث يعتمد في التعامل معها على سرعة البديهة والثقة بالنفس، لتكشف الشخصية جانبًا جديدًا من أداء أحمد عصام السيد، في تعاون جديد يؤكد الانسجام والكيمياء الفنية التي تجمعه ببيومي فؤاد، ويعد الجمهور بجرعة كبيرة من الكوميديا.