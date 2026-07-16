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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي تدعم حق الأداء العلني: الفن يستحق أن نصونه

ليلى علوي
ليلى علوي
سارة عبد الله

وجهت الفنانة ليلى علوى الدعم لمطالب الفنانين بتفعيل حق الأداء العلنى والحفاظ على الحقوق الأدبية والفنية لصناع الأعمال، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماع نادى نقابة المهن التمثيلية.

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الرسمى على فيسبوك: “من حضور اجتماع نادى نقابة المهن التمثيلية تأكيدًا على دعمنا الكامل لنقيبنا الدكتور أشرف زكى وتمسّك جميع الفنانين بحقوقهم الأدبية والفنية وفى مقدمتها حق الأداء العلني”.

وأضافت: “وتشرّفنا بحضور النجم الكبير العظيم الدكتور يحيى الفخرانى أحد أهم رموز الفن المصرى وصاحب المسيرة التى نعتز بها جميعًا، وسيادة النائب الفنان ياسر جلال، والأستاذ ماضى توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء الفنانين، وعدد كبير جداً من نجوم ونجمات الفن، والمخرجين والكتّاب، ما يجمعنا ليس مجرد اجتماع، بل إيمان حقيقى بأن الفن يستحق أن نصونه وأن كل فنان يستحق أن يُنصف ويُقدَّر”.

واختتمت: “شكرًا لكل مَن حضر، فخورة بهذه الروح التى تجمعنا، وبأننا أسرة واحدة يجمعها الحب والاحترام والإيمان بقيمة ما نقدمه لوطننا وجمهورنا”.

ليلى علوي نقابة المهن التمثيلية أشرف زكى ليلى علوى

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