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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي: محبة الجمهور السعودي تغمرني| خاص

ليلى علوي
ليلى علوي
محمد نبيل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعربت النجمة ليلى علوي عن سعادتها باستقبال الجمهور السعودي لفيلمها الأحدث “ابن مين فيهم”، وما شعرت به من محبة وحفاوة استقبال خلال العرض الخاص.

وأشارت ليلى علوي في تصريح خاص أن مشاعر الجمهور السعودي وحرارة ترحيبه تترك دائمًا أثرًا خاصًا في نفسها، مؤكدة أن زيارتها للمملكة العربية السعودية تمنحها في كل مرة إحساسًا استثنائيًا بالسعادة، بفضل ما تلقاه هناك من تقدير وترحيب صادق.

وأطلت ليلى علوي في العرض الخاص لفيلمه الأحدث “ابن مين فيهم” في مصر وبعدها السعودية بصحبة فريق العمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يلتقي بالمحامية الصارمة "ماجي"، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة خلال رحلة البحث عن ابنه، في عمل يناقش العلاقات الإنسانية والمسؤولية بأسلوب كوميدي.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم.وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. 

ليلى علوي صور ليلى علوي أفلام ليلى علوي

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