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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: اقتراح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية يحظى بتأييد كبير

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
إسلام مقلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات مهمة بشأن المقترح الذي تقدم به المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا أن فرص اعتماد المقترح أصبحت كبيرة.

وقال شوبير إن اجتماعًا مرتقبًا، غدًا، سيشهد مناقشة اقتراح هاني أبو ريدة الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

تأييد متزايد داخل أروقة الكاف

وأوضح أن المقترح حظي خلال الفترة الأخيرة بتأييد متزايد داخل أروقة الكاف، بعدما بدأت فكرته تلقى قبولًا واسعًا بين المسؤولين، وهو ما عزز من فرص تمريره.

وأضاف شوبير أن المهندس هاني أبو ريدة نجح في الحصول على دعم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، حيث يعمل الثلاثي على إقناع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف بالموافقة على المقترح.

الموافقة على زيادة عدد الأندية

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية داخل الاتحاد الأفريقي تؤكد أن الاحتمال الأكبر هو الموافقة على زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المقترح من قيادات بارزة داخل الكاف.

ومن المنتظر أن يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم موقفه النهائي من المقترح خلال اجتماعه المرتقب، والذي قد يشهد قرارًا تاريخيًا بتوسيع قاعدة المشاركة في البطولات الأفريقية.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير المهندس هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

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