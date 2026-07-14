تفاصيل موقف الكاف من زيادة عدد الأندية في دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مناقشة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : موتسيبي رئيس الكاف موافق من البداية على مقترح زيادة عدد الأندية لكن هناك تيار قوي داخل المكتب التنفيذي رافض الفكرة.

وأوضح شوبير: القرار متوقف على رغبة موتسيبي ومدى قوة التيار الرافض للقرار ومن الممكن أن يتغير الموقف رغم أن عدد الرافضين أكبر من الموافقين.

وأكمل : الأمر ليس سهلا والمهندس هاني أبوريدة يضغط بكل قوة لمحاولة زيادة عدد الأندية والاحتمالات مفتوحة سواء بموافقة المكتب التنفيذي أو رفضه.

وأكمل : على المدى البعيد سيكون هناك زيادة لعدد الأندية المشاركة في البطولة ووتحركات هاني أبو ريدة للمستقبل حتى لو لم ينجح في النسخة القادمة

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الأزمة أن المكتب التنفيذي رفض الفكرة بسبب قوة الأندية المصرية ، الاهلي صاحب الرقم القياسي في البطولة والزمالك خلفه وبيراميدز حصد اللقب وبالتالي يهددوا باقي الأندية في القارة.