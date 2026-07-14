أنا ناقل معلومة.. عامر العمايرة يعلق على جدل إيقاف قيد الزمالك

علق الإعلامي عامر العمايرة على الجدل المثار حول نشر أخبار إيقاف قيد نادي الزمالك ورفعه، مؤكدًا أنه ينقل المعلومات كما هي دون انحياز لأي طرف.

وكتب العمايرة عبر حسابه: “الغريب في موضوع قلة الأدب أن بينتقدك عشان بتقول تم إيقاف قيد نادي الزمالك، وفي نفس الوقت لما بكتب تم رفع قضية إيقاف القيد برضه بيقل أدبه. يا بني آدم يا سيدي، أنا مش ضدك، إيقاف القيد أو رفعه بيد ناديك، لما بيغلط بيتوقف، ولما بيجدول أو يحل أزمته بيترفع، أنا ناقل معلومة، زي إيقاف القيد التأديبي كده.”

وأكد العمايرة أن دوره يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بملفات القيد، بعيدًا عن أي انتماءات أو مواقف شخصية.



