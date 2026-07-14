نجم الأبيض السابق: أغار من نجاح الأهلي

أشاد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، بنجاحات الأهلي على مستوى التوسع والإنشاءات، مشيرًا إلى أنه يشعر "بالغيرة الإيجابية" مما يحققه الأحمر في السنوات الأخيرة.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات لقناة CBC: "مبروك للنادي الأهلي، ومرة واحدة بقى ليه وجود في المنصورة، وأنا غيران من النادي الأهلي".



وأضاف: "في نادي الزمالك دايمًا التقدير بيكون مقتصر على شخصين أو ثلاثة فقط، رغم إن أجيالًا كثيرة حققت بطولات للنادي، وإحنا من أكتر الأجيال اللي جابت بطولات، ومع ذلك مش مقدرين بالشكل الكافي".

وتابع: "في ناس كتير بتهاجم النادي الأهلي، ومع ذلك النادي بيوجه لهم الدعوات ويكرمهم، ودي نقطة تحسب له".

وواصل: "الأهلي بص للزمالك في بعض الأمور واستفاد منها، والزمالك كمان بص للأهلي في حاجات وقلدها، وده أمر طبيعي بين الأندية الكبيرة".

واختتم عبداللطيف تصريحاته قائلًا: "لازم الأهلي والزمالك يحافظوا على هويتهم، وتكون إدارة المنظومة الرياضية قائمة على أبناء النادي، والأهلي عمره ما غيّر هويته".