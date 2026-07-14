محمد عبدالجليل: سعيد بدعوة الأهلي للاحتفال بمقره الجديد رغم انتقادي للنادي

أعرب محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، عن سعادته بتلقي دعوة من النادي الأهلي لحضور احتفال وضع حجر اساس الفرع الخامس للنادي بالمنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها دعوة من القلعة الحمراء، رغم انتقاداته السابقة للنادي.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "أنا مركز في الفرحة إن جات لي دعوة من النادي الأهلي، وأول مرة تيجي لي دعوة، وفرحان جدًا بالفرع الخامس، وأنا بصراحة ما كنتش متخيل ولا متوقع ده".

وأضاف: "أنا كمان هاجمت النادي الأهلي بعد ماتش إفريقيا، ومع ذلك وجهوا لي الدعوة، وده شيء أسعدني".

وتابع: "فكرة إن الزمالك يبص ويقلد الأهلي؟، طيب ما تجربوا، يمكن الوضع يتغير ويتحسن، هتخسروا إيه أكتر من اللي خسرتوه؟".

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على أهمية البحث عن حلول جديدة لتطوير الأندية وتحسين أوضاعها، بدلًا من الاستمرار في الأساليب التي لم تحقق النتائج المطلوبة.