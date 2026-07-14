بمشاركة في هاكاثون IEEE AESS.. جامعة القاهرة الأهلية تعزز جاهزية طلابها لسوق العمل

شارك طلاب برنامج هندسة الطاقة الكهربية والطاقة المتجددة بكلية الهندسة في فعاليات IEEE AESS Sustainability Hackathon، تحت رعاية لجنة الأنشطة الطلابية بالمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE Student Activities Committee – Egypt.

في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الأهلية لربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي، وتعزيز جاهزية طلابها لسوق العمل.

وجاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة الاهلية، وبإشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور مصطفى عابدين، عميد كليات القطاع الهندسي، وذلك في إطار حرص الجامعة على إتاحة فرص التدريب العملي والاحتكاك المباشر بالخبرات العلمية والمهنية لطلابها.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تضع في مقدمة أولوياتها إعداد خريج يمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في الفعاليات العلمية والتقنية والتفاعل مع بيئات العمل الحديثة، بما يسهم في صقل خبراتهم وتعزيز قدراتهم على الابتكار والعمل الجماعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة الأهلية نجحت، منذ انطلاقها، في ترسيخ نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الهندسة والطاقة والتكنولوجيا، والمنافسة بكفاءة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار أن فلسفة جامعة القاهرة الأهلية تقوم على الدمج بين التعليم النظري والخبرة العملية، بحيث تمتد العملية التعليمية خارج القاعات الدراسية والمعامل إلى ساحات البحث والابتكار والتطوير، مؤكدًا أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات الدولية تسهم في تنمية مهاراتهم التقنية والشخصية، وتعزز قدرتهم على التعامل مع التحديات الهندسية المعاصرة.

وشهدت فعاليات الهاكاثون مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين من قطاع الصناعة، الذين قدموا محاضرات علمية متخصصة، وأداروا جلسات نقاشية مع الطلاب حول أحدث الاتجاهات في مجالات الاستدامة والهندسة والطاقة، بما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات مع الأكاديميين ورواد الصناعة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية جامعة القاهرة الأهلية الرامية إلى إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.