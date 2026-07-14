الوطنية للإعلام تحتفل بالذكرى الـ73 لتأسيس إذاعة صوت العرب وتؤكد استمرار رسالتها القومية

احتفلت الهيئة الوطنية للإعلام بالذكرى الثالثة والسبعين لانطلاق شبكة "صوت العرب" الإذاعية، في أجواء استحضرت الدور القومي والتاريخي للإذاعة ورسالتها في دعم قضايا الحرية والاستقلال في الوطن العربي.

واكتسبت الاحتفالية هذا العام طابعًا خاصًا، لتزامنها مع احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى الرابعة والستين للاستقلال، في إشارة إلى الدور التاريخي الذي اضطلعت به إذاعة "صوت العرب" منذ تأسيسها في مساندة حركات التحرر العربية، وفي مقدمتها الثورة الجزائرية.

"صوت العرب" لعبت دورًا محوريًا في توثيق الروابط الوجدانية والسياسية بين الشعوب العربية

وأعرب سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر، محمد سفيان براح، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية بين مصر والجزائر، ومؤكدًا أن إذاعة "صوت العرب" لعبت دورًا محوريًا في توثيق الروابط الوجدانية والسياسية بين الشعوب العربية خلال مختلف المراحل التاريخية.

وشهدت الاحتفالية إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الرسمية التي تضم أسماء رؤساء شبكة "صوت العرب" المتعاقبين، تكريمًا لمسيرتهم الإعلامية وإسهاماتهم في ترسيخ رسالة الإذاعة.

وأكد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، مجدي لاشين، في كلمته، الدور التاريخي الممتد لشبكة "صوت العرب" وجهود العاملين بها، مشيرًا إلى الدعم الكامل والتوجيه المستمر من الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتطوير أداء الشبكة وتحديث أدواتها التكنولوجية، بما يحافظ على إرثها الإعلامي العريق للأجيال المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الإذاعة المصرية، الإذاعي عبد الرحمن البسيوني، إن "صوت العرب" ظلت على مدار 73 عامًا، منذ انطلاقها في 4 يوليو 1953، صوت الأمة العربية وضميرها النابض، ومنبرًا للدفاع عن قضايا التحرر والتضامن العربي، مؤكدًا أن الاحتفال يجسد مسيرة رواد حملوا الكلمة رسالة، وفي مقدمتهم الإذاعي الراحل أحمد سعيد، الذي جعل من "صوت العرب" صوتًا حاضرًا في كل بيت عربي.

واستعرض رؤساء الشبكة السابقون، خلال الاحتفالية، أبرز محطاتهم المهنية وذكرياتهم مع الإذاعة، مشيدين برسالتها الوطنية، ومستحضرين أبرز التغطيات القومية والتحررية التي قدمتها عبر عقود.

وتأسست إذاعة "صوت العرب" عام 1953 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتكون منبرًا إعلاميًا داعمًا لفكرة القومية العربية ومساندة الشعوب العربية في نضالها ضد الاستعمار، ولا سيما الثورة الجزائرية، التي كانت الإذاعة أحد أبرز الأصوات الداعمة لها من القاهرة.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين ورواد العمل الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب أبناء عدد من الرموز الراحلين من قيادات شبكة "صوت العرب".